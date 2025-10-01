Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de los enormes socavones que se registraron por la calle Mayo entre California y Yucatán, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) comenzó con la excavación y la colocación de tubería de 24 pulgadas para un tramo del colector principal de dicha vialidad.

El Oomapasc dio a conocer que con esa obra se dará solución a la problemática del drenaje sanitario que se viene presentando en ese sector.

Ciudad Obregón: Avanza Oomapasc en obra de drenaje sobre la calle Mayo

Personal del área técnica informó que trabajarán a marchas forzadas en ese y otros puntos de la ciudad, desde donde se han hecho reportes ciudadanos.

Por otra parte, señalaron que se asegurarán de que las inversiones en la rehabilitación del colector de la calle Mayo brinden un servicio de calidad y la durabilidad, alcanzando los años de vida útil que deben tener.

Ciudad Obregón: Avanza Oomapasc en obra de drenaje sobre la calle Mayo

Fuente: Tribuna del Yaqui