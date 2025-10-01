Ciudad Obregón: Protestan por drenajes colapsados y calles intransitables en Palacio Municipal

Ciudad Obregón, Sonora.- Un grupo de ciudadanos se reunió a las puertas del Palacio Municipal de Cajeme este miércoles 1 de octubre, donde se quejaron de la situación de drenajes colapsados en distintas colonias del municipio. Con algunas pancartas en las que exigían atención a la problemática que los afecta, los manifestantes se congregaron en el lugar y, utilizando un altavoz, expresaron de manera enérgica sus inconformidades.

Testimonios

"Soy de la colonia Benito Juárez y los invito a que entren; no se puede transitar por esa colonia, los drenajes están al límite y nos tienen como ciudadanos de tercera”, aseguró otra de las ciudadanas manifestantes. "Queremos que se haga una planeación para que las calles no se conviertan en arroyos y lagunas; las calles y los drenajes deben ser la prioridad”, agregaron.

Además de expresar su descontento general, los participantes también cuestionaron la calidad del asfalto utilizado en las obras de rehabilitación de calles, así como los materiales empleados en los trabajos de bacheo.

Fuente: Tribuna del Yaqui