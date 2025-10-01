Clima en Hermosillo HOY miércoles 1 de octubre: Altas temperaturas y cielo despejado

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 1 de octubre de 2025, la capital de Sonora vivirá una jornada marcada por el calor y el cielo despejado, condiciones típicas de la temporada, pero con temperaturas que alcanzarán valores cercanos a los 39°C en las horas más intensas del día. Para que tomes precauciones antes de realizar actividades al aire libre, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima en Hermosillo. ¡Toma nota!

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana el ambiente se presentará mayormente soleado desde temprano. A las 7:00 horas la temperatura rondará los 21°C, con una sensación térmica similar y vientos débiles del noreste. Conforme avance la mañana, el termómetro subirá rápidamente: para las 9:00 horas ya se estiman 28 grados, con índices UV en aumento, lo que implica precaución en la exposición al sol.

Conoce todo sobre el clima en Hermosillo para este miércoles. Foto: Conagua

Al mediodía, las condiciones seguirán estables pero más intensas. Para las 11:00 horas se espera un registro de 34°C con sensación de 32, mientras que hacia las 14:00 horas la temperatura llegará a los 37 grados. El índice de rayos ultravioleta (UV) alcanzará niveles altos, por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada.

Durante la tarde, Hermosillo alcanzará su punto máximo de calor. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 39 grados alrededor de las 16:00 horas, lo que convertirá a esta jornada en una de las más cálidas de la semana. A las 17:00 horas se prevé que el termómetro aún registre 36 grados, aunque la sensación térmica podría descender ligeramente por la presencia de brisas moderadas provenientes del oeste.

Con el #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que prevalecerán en #México durante este día. Consúltalo aquí ?? pic.twitter.com/r7oEWNFcQN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2025

Al caer la noche, el clima ofrecerá un respiro, aunque seguirá siendo cálido. A las 20:00 horas la temperatura bajará a 31 grados, con cielo totalmente despejado y sin probabilidad de lluvia. Más tarde, hacia las 23:00 horas, el registro será de 27 grados, con vientos suaves del noroeste y una sensación térmica estable.

La mínima estimada para la madrugada será de 23 grados, manteniendo un ambiente seco y despejado. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en cero por ciento durante todo el día, lo que confirma que este miércoles Hermosillo vivirá condiciones estables pero dominadas por el calor extremo. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)