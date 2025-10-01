Clima en Sonora: ¿Se registrarán LLUVIAS para HOY en la NOCHE? Protección Civil lanza alerta

Hermosillo, Sonora.- Si tienes planeadas actividades esta noche en Sonora, sería recomendable que consultes cómo será el pronóstico del clima, pues la Coordinación Estatal de Protección Civil lanzó una alerta ante las condiciones del tiempo que se vivirán en la entidad para hoy. En TRIBUNA traemos el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que las condiciones climáticas no te tomen por sorpresa.

El reporte vespertino de la Comisión Nacional del Agua señala que un canal de baja presión extendido desde el noroeste hasta el centro del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias aisladas en Sonora. Sin embargo, las probabilidades son pocas. "Nublados escasos en la Sierra Madre Occidental, aunque la posibilidad de precipitaciones es muy baja, y cielo despejado en el resto de la región. Temperaturas máximas cercanas a 40 °C en los valles, e incluso algunas mayores", señala el boletín de la Cuenca Noroeste.

Protección Civil llamó a mantener las acciones preventivas

Protección Civil lanza advertencia

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil llamó a mantener las acciones preventivas por las altas temperaturas, esto porque durante los primeros días de octubre en diversos puntos de la entidad se registrarán temperaturas máximas cercanas a los 40 grados. Para hoy en la noche no se espera que las condiciones cambien, por lo que las altas temperaturas seguirán.

Sin embargo, también están señalando que se tendrá el ingreso de un nuevo frente frío que se aproximará a la frontera noroeste del país durante los días 3 y 4 de octubre, ocasionando rachas de viento moderadas y un ligero descenso en las temperaturas en ese periodo. Ante ello también llaman a estar alertas.

Recomendaciones ante altas temperaturas:

Usar gorra o sombrero.

Aplicar bloqueador solar.

Evitar la exposición prolongada al sol.

Mantenerse bien hidratado, prefiriendo agua y evitando bebidas azucaradas.

¿Cómo será el clima en Sonora para mañana jueves 2 de octubre?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que mañana en Sonora se tenga un cielo medio nublado durante el día, por la tarde, ambiente cálido a caluroso y cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Sonora. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 35 km/h en la región.

En nuestro #VideoPronóstico te informamos las condiciones del tiempo que se esperan para esta noche y mañana jueves, en #México. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/zO3Rdoi8up — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui