Clima HOY Ciudad Obregón: ¿Cómo estará el tiempo este miércoles 1 de octubre de 2025?

Ciudad Obregón, Sonora.- ¡Arranca el noveno mes del año! Y si este miércoles 1 de octubre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón, ya sea para ir preparando la ofrenda de Día de Muertos o para degustar un deliciosos pan de muerto, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo de Cajeme, para que nada interrumpa tus planes. No te preocupes, ¡aquí te compartimos el reporte meteorológico completo!

Ciudad Obregón: ¿Cómo estará el clima este miércoles 1 de octubre?

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana el termómetro en Ciudad Obregón registra valores cercanos a los 24°C, con sensación térmica similar y un ambiente tranquilo gracias a vientos ligeros del noreste de entre tres y siete kilómetros por hora. El cielo permanece despejado y, conforme avance la mañana, las temperaturas irán en ascenso, alcanzando alrededor de 33 grados hacia las 11:00 horas.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

En este momento, el índice de rayos ultravioleta (UV) comenzará a elevarse hasta niveles muy altos, por lo que se recomienda utilizar protector solar y mantenerse hidratado. Para la tarde, el panorama seguirá siendo soleado y con incremento del calor. Entre las 14:00 y 17:00 horas se esperan temperaturas máximas de hasta 37 y 38°C, con sensación térmica ligeramente superior. El viento soplará con mayor intensidad desde el oeste, alcanzando rachas de hasta 25 kilómetros por hora.

Aunque el índice UV disminuirá en el transcurso de la tarde, durante las primeras horas será alto, por lo que se aconseja limitar la exposición directa al sol en los periodos más críticos. Al llegar la noche, el ambiente será más agradable. A partir de las 20:00 horas, el cielo permanecerá despejado y la temperatura descenderá a los 27°C, con una sensación térmica cercana a los 28. La probabilidad de lluvia será mínima, apenas del tres por ciento, y se mantendrá el predominio de un clima seco.

Hacia la medianoche, los valores seguirán bajando hasta alcanzar los 24 grados, mientras que la humedad relativa rondará el 76 por ciento, favoreciendo una atmósfera más fresca en comparación con el día.

En cuanto a las condiciones atmosféricas, la presión se ubica en 1012 mb, mientras que la fase lunar es gibosa creciente, un detalle que acompañará el cielo despejado característico de esta jornada. La visibilidad será amplia y sin restricciones a lo largo del día.

¡Disfruta de tu inicio de mes!

Fuente: Tribuna del Yaqui / The Weather Channel