Destaca Canacintra de Ciudad Obregón avances en conformación de comité Ficoseg

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Ciudad Obregón, Francisco Fernández Jaramillo, destacó que, entre los avances que presenta la iniciativa del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad (Ficoseg), resalta la conformación de un consejo técnico encargado de darle seguimiento a los proyectos que cumplan con los requisitos adecuados para su correcta implementación.

"Como ustedes saben, a principios de este año se dio la aprobación de una reforma de ley para que al impuesto de la nómina se le aplicara un uno por ciento adicional a empresas que cuenten con más de 100 empleados; el recurso se va a un fideicomiso", precisó el empresario.

Comentó que los proyectos pueden ser presentados no solo por las autoridades y fuerzas empresariales, sino por grupos organizados de la sociedad civil y ciudadanos en general, y deben ofrecer alternativas para la competitividad y la seguridad en la entidad e impactar positivamente en la sociedad.

Fernández Jaramillo agregó que el recurso ya se puede ejercer, pues está disponible desde el tercer trimestre del año y precisó que se reciben iniciativas, aunque no haya una convocatoria pública oficial.

La convocatoria

Por su parte, el comité técnico del Ficoseg aprobó la primera convocatoria del fideicomiso para el financiamiento de proyectos que aborden causas estructurales de la inseguridad, la violencia y la impunidad en Sonora. La convocatoria estará disponible hasta el 31 de diciembre y está dirigida a instituciones, gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil.

Fuente: Tribuna del Yaqui