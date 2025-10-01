Durazo reconoce liderazgo de Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno

Hermosillo, Sonora.- A un año de la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño enfatizó que se ha avanzado en el desarrollo económico y en la consolidación de proyectos de transformación en el estado enfocados al bienestar de los sonorenses.

El mandatario estatal enfatizó que, en este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Sonora se ha beneficiado con acciones y proyectos en materia de infraestructura carretera, hospitalaria y programas sociales que integran el segundo piso de la Cuarta Transformación y que impactan de manera positiva la calidad de vida de las familias.

Celebramos el primer año de gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y siete años del inicio de la Cuarta Transformación en nuestro país. Su liderazgo cercano y compromiso social se reflejan en avances y en oportunidades que transforman vidas en Sonora. Con la presidenta todo, con la presidenta siempre", indicó.

El gobernador Alfonso Durazo destacó que uno de los proyectos más emblemáticos es la inauguración de la Universidad del Pueblo Yaqui, así como la entrega de Becas del programa Sonora de Oportunidades para todos los alumnos de la etnia. Además, se abrió el Hospital Rural IMSS-Bienestar, que atenderá a 50 mil habitantes de las comunidades yaquis y poblaciones aledañas, para el que se aplicaron 502 millones de pesos.

Resaltó que se han iniciado obras fundamentales de infraestructura y conectividad como la construcción de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, para la que se han destinado más de mil 800 millones de pesos, con una extensión de 67 kilómetros en beneficio de 115 mil habitantes de la región.

Este 2025, arrancó la construcción del Hospital de Zona del IMSS en San Luis Río Colorado, para la que se han destinado más de dos mil 171 millones de pesos y con beneficio para 128 mil derechohabientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui