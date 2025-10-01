Ures, Sonora.- Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tratara el tema en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo y con el propósito de explicar de manera directa a la ciudadanía las acciones contempladas dentro del Plan Integral Río Sonora, más de 350 servidoras y servidores públicos recorren casa por casa en el municipio de Ures para dialogar con las familias, resolver dudas y detallar los beneficios de este programa.

Siguiendo la instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño, este despliegue busca garantizar que cada habitante conozca de primera mano los alcances del plan, que contempla asegurar el abasto de agua para consumo humano, así como suficiencia para la agricultura y la ganadería. Además, fomenta la modernización del riego y la conducción hacia parcelas, fortalece la recarga natural de acuíferos, protege el ecosistema y ofrece apoyos en materia de caminos, educación, salud y turismo en la región.

Dentro de las reuniones y visitas informativas también se presentó el proyecto de construcción de la presa Puerta del Sol, la cual, según se explicó, tendrá como objetivo regular el caudal del río para mantenerlo con agua durante todo el año. Se subrayó que el recurso no se destinará a la minería, sino al uso ciudadano, y que no se contempla la construcción de un acueducto.

Principales acciones del Plan Integral Río Sonora:

Captación de agua: Aprovechamiento de las lluvias en el Río Sonora.

Presa Puerta del Sol: Permitirá almacenar agua superficial y liberarla de manera regulada, utilizando el cauce natural.

Río con agua permanente: La regulación garantizará el flujo continuo y la preservación del río.

Infraestructura integral: Nuevas obras que complementan y fortalecen la infraestructura ya existente.

Gobierno de Sonora da información del Plan Integral Río Sonora a habitantes de Ures

Fuente: Tribuna del Yaqui