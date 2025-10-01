Hermosillo, Sonora.- Don Carlos Rodríguez Pérez, conocido como 'Kaly', recibió un reconocimiento póstumo por su trayectoria turística y su aporte al desarrollo del transporte en Sonora. Originario de Santa Ana, nació en 1944 y falleció el pasado 26 de enero en la capital sonorense.

Como socio del Grupo Estrella Blanca, fue clave en la modernización del autotransporte en el noroeste, impulsando centrales de autobuses y rutas que conectaron Sonora con México y Estados Unidos. También fundó empresas como Transportes de la Costa de Hermosillo, con servicios hacia Bahía de Kino y Puerto Libertad.

En el homenaje, su familia recibió el reconocimiento por parte del alcalde Antonio Astiazarán: Carlos Rodríguez Freaner e Ivonne Osio de Rodríguez; Gloria Freaner viuda de Rodríguez; Luis Armando Rodríguez Freaner y Renée Iribe de Rodríguez, quienes destacaron su visión y generosidad.

Ese reconocimiento se entregó en la graduación del programa de anfitrión y promotor turístico por parte del Ayuntamiento de Hermosillo.

Rinden homenaje a Don Carlos 'Kaly' Rodríguez y su legado en Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui