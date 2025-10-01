Licencia de motociclista será obligatoria a partir de este mes en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Se estima que al menos ocho de cada 10 accidentes vehiculares en el municipio de Navojoa son protagonizados por motociclistas, incluso algunos de ellos terminan con resultados trágicos. Por ello la Comisaría de Seguridad Pública anunció un próximo operativo para tratar de reducirlos.

A pesar de que la Ley de Tránsito obliga a que cada conductor de vehículo cuente con su licencia correspondiente; en Navojoa no era motivo de detención, sin embargo ahora serán más estrictos con ello.

Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública, informó que para finales de octubre, los elementos de Tránsito Municipal iniciarán con un megaoperativo, donde se instalarán distintos puntos de revisión para solicitar la licencia de motociclista a los conductores y en caso de no contar con ella, procederán a retirar las motos.

Yo creo que ya nos pondremos un poquito más fuertes y a raíz de la petición del casco, vamos a implementar un operativo más para solicitar licencia de conductor de moto… Toda persona menor de edad y quienes conduzcan sin licencia se le va a decomisar la motocicleta", explicó.

Parra Portillo precisó que esta medida se tomó debido a que actualmente los accidentes son protagonizados por menores de edad, por lo que con ello se buscará tener un mayor control.

Vamos a empezar con ese operativo porque el ciudadano tiene que hacer conciencia, sobre todo los padres de familia que le sueltan la moto a los menores de edad y son quienes más se accidentan; juegan carreras en las preparatorias, no tienen conocimiento de la Ley de Tránsito", afirmó.

El comisario de Seguridad aseguró que una vez que el operativo sea aprobado por la Mesa de Seguridad, se hablará con la Agencia Fiscal del Estado de Sonora para que toda persona que acuda a solicitar su licencia como conductor de motocicleta sea enviada al Departamento de Tránsito, donde se les aplicará un pequeño taller de conducción.

Fuente: Tribuna del Yaqui