Líderes empresariales sonorenses opinan sobre primer año de Claudia Sheinbaum

Hermosillo, Sonora.- A un año del inicio de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, líderes empresariales en Sonora expresaron sus valoraciones sobre los avances y pendientes de la actual administración.

María Guadalupe Ruiz, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Sonora (CCPS), dijo que el primer año ha sido complicado, pero destacó la continuidad y el fortalecimiento de los programas sociales.

"Los retos principales serán impulsar el crecimiento económico, reducir la informalidad, combatir la corrupción y atender el tema de seguridad", declaró.

Por su parte, Roberto Sitten Ayala, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), resaltó la apertura del gobierno hacia el sector minero.

"Creo que la presidenta está haciendo un muy buen trabajo. En la minería se había dejado una ley minera sin reglamento y confiamos en que ella pueda ayudarnos en este tema", explicó.

"Hay que reconocer que la presidenta y sus funcionarios del actual gobierno nos están escuchando. Esperemos que cada vez se acelere más el apoyo hacia la minería, porque es parte del desarrollo del país y no podemos estar dependiendo de otros países para los minerales", declaró Roberto Siiten.

