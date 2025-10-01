Minería en Sonora emplea a más de 155 mil personas; aporta el 22% del PIB

Hermosillo, Sonora.- La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm) Distrito Sonora reconoció la relevancia del sector minero en la entidad, al ser una de las principales actividades económicas que aporta más del 30 por ciento de la producción nacional y genera alrededor del 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal.

El presidente del organismo, Roberto Sitten Ayala, mencionó que actualmente, la minería en Sonora emplea a más de 155 mil personas y, de agilizarse los permisos detenidos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, podrían crearse más de 50 mil nuevas fuentes de trabajo.

Tras la reforma de 2023, la entrega de concesiones mineras quedó prácticamente paralizada, lo que detuvo los proyectos de exploración. Esto representa un riesgo, ya que las minas en operación tienen una vida útil limitada y se requieren nuevos proyectos para sostener la producción y el empleo", mencionó.

Señaló que más de 3,800 estudiantes de Ciencias de la Tierra enfrentan incertidumbre laboral por la falta de proyectos de exploración, lo que limita el desarrollo profesional de los jóvenes formados en esta disciplina.

El dirigente subrayó que la minería es clave para la transición energética y la electromovilidad, ya que minerales como cobre, litio, grafito y cobalto son esenciales para paneles solares, aerogeneradores y baterías. "Sin minería no hay energías limpias", puntualizó.

Finalmente, y de cara al cierre de 2025, Sitten Ayala dijo que el sector minero en Sonora espera que el Gobierno Federal libere los permisos pendientes y publique el reglamento para operar bajo la nueva legislación, a fin de garantizar certeza jurídica, atraer inversiones y mantener el liderazgo nacional en producción minera.

Fuente: Tribuna del Yaqui