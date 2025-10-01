Muere trabajador en obra de SLRC, Durazo felicita a Sheinbaum y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 1 de octubre, en el arranque de un nuevo mes, las noticias no han parado a nivel estatal. Si tú no tienes mucho tiempo para mantenerte informado sobre lo que acontece en la entidad, quédate a ver y leer Tribuna Top 3 Sonora, donde encontrarás la información más relevante del día. En esta ocasión, entérate de los detalles de la muerte de un trabajador en una obra de drenaje en San Luis Río Colorado.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Fiscal reconoce repunte de violencia en Hermosillo

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, reconoció que sí ha existido un repunte de hechos violentos en Hermosillo, durante las últimas semanas, pero afirmó que ya se está trabajando en recobrar la ruta de la paz que siempre ha prevalecido en la capital del estado

Durazo reconoce a CSP en su primer año de gobierno

A través de un mensaje en sus redes sociales, el gobernador Alfonso Durazo celebró y reconoció a la doctora, Claudia Sheinbaum Pardo, por su primer año al frente del Gobierno de México. Además, recordó que también se cumplen 7 años del arranque de la 4T en el país y envió un mensaje al expresidente López Obrador.

Muere trabajador sepultado en obra de drenaje en SLRC

El Ayuntamiento de San Luis Río Colorado confirmó el fallecimiento de un trabajador, de una empresa privada, el cual quedó sepultado bajo tierra mientras trabajaba en una obra de drenaje. Otro hombre también resultó afectado, pero por fortuna, lograron rescatarlo con vida.

