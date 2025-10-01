Premia ISC a ganadores del Concurso de Investigación en Historia de Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) llevaron a cabo la ceremonia de premiación del Segundo Concurso de Investigación de Historia de Sonora 'Samuel Ocaña García' 2025, un certamen que distingue el trabajo de quienes dedican su labor a fortalecer la memoria histórica y la identidad del estado.

El evento se realizó en la Galería Eusebio Francisco Kino de la Casa de la Cultura de Sonora, ante una amplia asistencia que reconoció con entusiasmo a las y los investigadores galardonados.

El primer lugar, con un premio de 500 mil pesos, fue para Ana Silvia Toruga Brau por la obra Presencia Vasca en la Provincia de Sonora (1718-1748). El segundo lugar, con 250 mil pesos, correspondió a Juan Manuel Silva Rodríguez, por Historia de Cananea y sus minas, 1900-1920; mientras que el tercer lugar, con 100 mil pesos, fue otorgado a Alma Yolanda González Gómez, autora de Un duelo pendiente de la historia. Memorias, nombres, cicatrices de la deportación del pueblo Yaqui. Asimismo, se otorgó una mención honorífica a Roberto Corella Barreda por su obra Por asalto. Teresa Urrea, Dios contra el gobierno.

Las obras ganadoras serán publicadas de manera colectiva y digital por el ISC, contribuyendo al acceso público del conocimiento histórico y al fortalecimiento del acervo cultural del estado.

Reconocimiento a la excelencia histórica. uD83DuDCDAuD83CuDFC6



Se premió a los ganadores del Segundo Concurso de Investigación de Historia de Sonora “Samuel Ocaña García” 2025.



Lee el boletín completo en: https://t.co/5WvCeBbfsv pic.twitter.com/tZ0QKSVVKy — SEC Sonora (@SECSonora) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui