Pronóstico del clima en Sonora HOY: Conagua advierte CALOR sin LLUVIAS este 1 de octubre

Hermosillo, Sonora.- ¡Inicia un nuevo mes! Y si hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, realizarás actividades al aire libre en el estado de Sonora, ya sea por motivos laborales, recreativos u otros, es clave que consultes el pronóstico del clima y el tiempo, para que nada interrumpa tu jornada. ¡Sigue leyendo! Pues aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte íntegro para que tomes precauciones.

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles 1 de octubre el estado gobernado por Alfonso Durazo Montaño se librará de las tormentas que sí afectarán a otras regiones del país; no obstante, enfrentará temperaturas máximas de hasta 40 grados en varios municipios. La recomendación principal será hidratarse constantemente y evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Durante las primeras horas de este miércoles, el ambiente se percibirá templado a cálido en las zonas urbanas y un poco más fresco en regiones serranas. Los cielos permanecerán despejados, con vientos ligeros de dirección noroeste que apenas alcanzarán entre 10 y 20 kilómetros por hora. Estas condiciones darán un respiro matutino antes de que el calor se intensifique hacia el mediodía.

Tarde calurosa y con rachas de viento

Para la tarde, el pronóstico indica un incremento notable de la temperatura, con valores que oscilarán entre los 35 y 40°C en distintos puntos del estado. Aunque no se prevén lluvias, el viento podría aumentar su intensidad con rachas de hasta 45 kilómetros por hora, especialmente en el norte y centro de la entidad. Estas condiciones, sumadas al calor, podrían generar sensación térmica más elevada, por lo que se recomienda extremar precauciones si se realizan actividades al aire libre.

Para este día se prevén #Lluvias de fuertes a intensas en 17 estados de #México. Más información en ??https://t.co/qOEMcZnUjL pic.twitter.com/M0VaoVXXlU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2025

Al llegar la noche, el cielo seguirá despejado y el ambiente permanecerá cálido, con temperaturas que rondarán los 24 a 28°C en la mayoría de los municipios. No hay probabilidad de lluvias, lo que permitirá una visibilidad clara en carreteras y caminos. Sin embargo, la baja humedad y el viento nocturno podrían generar resequedad ambiental.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)