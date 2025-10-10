ALERTA AZUL en Sonora por ciclón tropical 'Raymond'; estos municipios son los afectados

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades de Sonora han emitido una Alerta Azul por el ciclón tropical 'Raymond', esto ante las lluvias que pudieran presentarse, ya que tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han advertido fuertes lluvias para este fin de semana, sobre todo el sábado.

La Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido Alerta Azul para los siguientes municipios de Sonora: Álamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto.

Por lo anterior, se les solicita a los usuarios del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), en el área urbana y suburbana del municipio, tomar previsiones necesarias como acopio de agua, ante eventualidad de cortes al servicio por daños derivados de las lluvias que se presentarán este fin de semana.

De acuerdo con las autoridades, la Alerta Azul se utiliza como primer alertamiento y se considera de riesgo mínimo; sin embargo, el volumen de lluvias pudiera ser alto en el municipio y derivar en afectación temporal al servicio de agua potable en algunos sectores del mismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui