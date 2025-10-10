Ciclón tropical 'Raymond': Por lluvias en Sonora se analizará suspender clases el lunes

Hermosillo, Sonora.- Ante la formación de 'Raymond' al sur del país, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) evaluará suspender clases el próximo lunes, según el desarrollo del ciclón tropical y su paso por el país, afirmó Froylán Gámez Gamboa.

En entrevista, el secretario de Educación en Sonora dijo que se apegarán a las recomendaciones que emita la Unidad Estatal de Protección Civil en Sonora, ante el paso de 'Raymond' en Sonora durante el fin de semana.

El secretario de Educación señaló que desde el jueves se instaló la mesa de seguimiento para la ejecución de acciones de prevención y evacuación de lugares que puedan afectarse por las posibles lluvias en la entidad.

"Estaremos muy atentos a las recomendaciones que haga la Unidad de Protección Civil y le pedimos a los directivos de todas las escuelas públicas que estén atentos al boletín oficial que salga el fin de semana, también a los de escuelas privadas", dijo el secretario.

#ÚltimaHora | Protección Civil activa Alerta Azul para municipios del sur de Sonora uD83DuDD35??



Los municipios afectados son Álamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto. pic.twitter.com/3xxdONatOR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui