Ciudad Obregón instala Comité de Emergencias y alista albergues ante lluvias intensas por 'Raymond'

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante los pronósticos de lluvias importantes para este fin de semana, principalmente para sábado y domingo en la región como parte de los efectos de la tormenta tropical 'Raymond', se instaló en Ciudad Obregón el Comité de Operaciones de Emergencias (COE).

La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) encabezó el consejo en el que se planeó un importante despliegue de prevención de varias dependencias y los cuerpos de rescate y emergencias.

La tormenta tropical 'Raymond' nos podría traer acumulados de más de 100 milímetros de lluvias en estos tres días", comentó Francisco Mendoza Calderón, titular de la dependencia.

Detalló que el consejo, integrado por Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública, Cruz Roja, Imagen Urbana, Desarrollo Urbano, el Distrito de Riego, el sector salud, entre otras dependencias, continúa monitoreando la trayectoria del fenómeno y evalúa las posibles acciones.

Agregó que, de manera inmediata, se envió maquinaria para realizar acciones preventivas en los lugares identificados como de riesgo de posibles inundaciones. Destacó que se puso en marcha el Sistema de Comando de Incidentes, el monitoreo constante del fenómeno, así como la unidad de mando para asegurar una atención efectiva ante cualquier contingencia.

Llamado a los cajemenses

Mendoza Calderón reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a la información oficial y no alarmarse ante ciertos rumores o noticias que no hayan sido verificadas por las autoridades. La tormenta tropical 'Raymond' se desplazaba rumbo al norte con amenaza de impacto en el sur de Baja California para la tarde de este sábado, para posteriormente ingresar al Golfo de California ya en las primeras horas del domingo, ya degradada a categoría de baja presión.

El Comité de Operaciones de Emergencias tiene como objetivo la coordinación de esfuerzos y el establecimiento de acciones preventivas ante eventos climatológicos, como el paso de la tormenta tropical ‘Raymond’.

Lluvias para el fin de semana por ciclones tropicales

La posible entrada de la tormenta tropical 'Raymond' y su ingreso de nubosidad y nublados al territorio sonorense podría estar provocando fuertes lluvias, mismas que podrían extenderse. Así lo declaró Guadalupe Jiménez Ortega, jefa del área de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la región de Obregón, al referirse a las condiciones climáticas que se han registrado recientemente y su posible impacto en las actividades agrícolas y sociales de la zona

Según las proyecciones, se prevén precipitaciones dispersas en todo el sur del estado, incluyendo a Cajeme, donde se alcanzarían valores puntuales de 50 milímetros para este sábado y el domingo igualmente", comentó.

Explicó que para la región serrana se podrían registrar lluvias de hasta 75 milímetros; además, agregó que dichas precipitaciones podrían extenderse.

Para el lunes continuaría la posibilidad de lluvias, pero en menor medida; ya serían lluvias más dispersas en todo caso", dijo.

Agregó que, conforme el sistema meteorológico se acerque a la península, se espera que se debilite de manera rápida y paulatina, perdiendo fuerza gradualmente. Sin embargo, aunque su intensidad disminuya, dejará efectos significativos en la región, especialmente en el sur de la península, donde se prevé que genere condiciones de baja presión.

