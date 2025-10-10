Clima en Hermosillo HOY 10 de octubre: CALOR extremo y cielo parcialmente nublado

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amaneció este viernes 10 de octubre de 2025 con un ambiente cálido que irá aumentando con el paso de las horas. Aunque el cielo presentará intervalos de nubes, el calor característico de la capital de Sonora continuará predominando durante toda la jornada. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completo.

Clima en Hermosillo HOY viernes 10 de octubre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el día comenzó con condiciones estables y temperaturas alrededor de los 26°C, acompañadas de una sensación térmica cercana a los 28°. El viento, proveniente del norte y noreste, se mantiene ligero con velocidades entre tres y 11 kilómetros por hora, mientras que el índice UV es bajo durante las primeras horas.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el cielo se despejará por completo y el termómetro ascenderá rápidamente. Hacia las 09:00 horas, se esperan 31°C, con una sensación de 32°, y un índice UV medio, por lo que se recomienda aplicar protector solar. Entre las 11:00 y las 13:00 horas, el ambiente se tornará más caluroso, alcanzando hasta 37°C con cielo mayormente soleado. El viento cambiará su dirección hacia el sureste, manteniéndose entre los ocho y 26 kilómetros por hora, mientras que el índice UV se elevará a nivel alto, una señal para extremar precauciones si se realizan actividades al aire libre.

Durante la tarde, Hermosillo experimentará su punto más caluroso. Entre las 14:00 y las 16:00 horas, la temperatura máxima alcanzará los 40°C, con sensación térmica similar. Aunque se prevé un cielo parcialmente nublado, la radiación solar seguirá siendo intensa. El viento soplará desde el sur con rachas de hasta 27 kilómetros por hora, y la humedad relativa rondará el 74 por ciento, lo que incrementará la percepción de calor.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias fuertes con #DescargasEléctricas en el noroeste de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/FzFVrfb2T1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2025

Al caer la tarde, el termómetro comenzará a descender lentamente. Hacia las 17:00 horas, el ambiente se mantendrá cálido con 37°C y el cielo parcialmente nuboso. El viento cambiará nuevamente su dirección, ahora del suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 33 kilómetros por hora. Para ese momento, el índice UV bajará a niveles mínimos, reduciendo el riesgo por exposición solar.

Durante la noche, el clima se tornará más agradable, aunque seguirá siendo caluroso para la hora. Entre las 20:00 y las 23:00 horas, la temperatura descenderá a 32°C y posteriormente a 31°C, con sensación térmica de hasta 34°. El cielo permanecerá con nubes dispersas y viento ligero del oeste y suroeste. No se esperan lluvias durante la noche, y el índice UV será nulo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)