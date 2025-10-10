Clima en Sonora: ALERTA por LLUVIAS MUY FUERTES este SÁBADO para estos municipios por 'Priscilla' y 'Raymond'

Hermosillo, Sonora.- Para este sábado 11 de octubre de 2025 en Sonora se están alertando por lluvias muy fuertes para distintos municipios en el estado. TRIBUNA te presenta la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que estés preparado por las intensas precipitaciones que dejarán las tormentas 'Priscilla' y 'Raymond'. Aquí el pronóstico del clima en Sonora.

De acuerdo con el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), este sábado y domingo se esperan lluvias que vayan de moderadas a intensas, las cuales serán propiciadas por los desprendimientos nubosos de los ciclones tropicales 'Priscilla' y 'Raymond' que actualmente circulan en el océano Pacífico. Este viernes 'Priscilla' ocasionará cielos medio nublados y lloviznas ligeras en el centro, norte y noroeste del estado. Las afectaciones más severas se esperan en Hermosillo y Guaymas.

Las autoridades en Sonora están alertando por lluvias muy fuertes para este sábado 11 de octubre

Por su parte, la Conagua señala que para este sábado 11 se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en regiones centro y este; las lluvias podrían generar deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. También se mantiene en vigilancia la tormenta tropical 'Raymond', la cual presenta una trayectoria hacia el noroeste del país, con alta probabilidad de ocasionar precipitaciones fuertes a muy fuertes durante el fin de semana en todo el estado.

También se prevé un aumento en la velocidad de los vientos, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) sobre la línea costera sur, así como oleaje de tres a cinco metros en municipios costeros y comunidades pesqueras. También se espera un nuevo frente frío que se aproximará a la frontera noroeste de Sonora, reforzando las condiciones anteriores y generando un descenso en las temperaturas, con amaneceres frescos en las regiones altas del territorio estatal.

Para atender cualquier eventualidad, el Gobierno de Sonora ha movilizado seis mil 280 elementos, entre bomberos, cuerpos de rescate, seguridad y fuerzas armadas que estarán listos para atender cualquier emergencia. Además, fueron movilizados 40 elementos de Protección Civil a los municipios de Guaymas, San Luis Río Colorado, Bahía de Kino y Agua Prieta. Las autoridades informaron que durante el fin de semana, dependiendo del avance del fenómeno, se valorará si es necesario suspender las actividades escolares del lunes, así como otros eventos deportivos o recreativos.

???? Para mañana sábado, se pronostican #Lluvias de muy fuertes a intensas en regiones de #BajaCaliforniaSur y #Sonora. Toma tus precauciones ante el riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos y posibles deslaves ?? pic.twitter.com/FkPvrxHj0o — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua