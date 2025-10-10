Clima en Sonora HOY: Pronostican CALOR de hasta 40°C, LLUVIAS y chubascos

Hermosillo, Sonora.- El cielo de Sonora amanece este viernes 10 de octubre de 2025 con contrastes: mientras en el norte se prevén nubes dispersas y lluvias aisladas, el centro y sur del estado enfrentarán una jornada calurosa que alcanzará los 40°C. Aunque el ambiente será mayormente estable durante el día, las autoridades recomiendan precaución por los posibles chubascos vespertinos y rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora. ¡Aquí el pronóstico del clima íntegro!

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana el ambiente se mantendrá cálido en municipios costeros y templado en las sierras, mientras que hacia la tarde predominará el calor extremo, especialmente en el centro del estado. Al caer la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, pero continuarán elevadas en el sur, donde se esperan mínimas de entre 25 y 27°C.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

En Hermosillo, el termómetro llegará a los 40°C, con cielo parcialmente despejado y viento moderado del suroeste. Ciudad Obregón alcanzará los 39°C, y aunque el ambiente será mayormente seco, podrían presentarse chubascos aislados al anochecer. En la región de Heroica Caborca, el calor se mantendrá intenso con valores máximos de 40°C, mientras que en Guaymas, el ambiente será bochornoso, con temperaturas que rondarán los 34 °C y humedad elevada por la tarde.

Hacia el norte del estado, Heroica Nogales y Magdalena de Kino tendrán condiciones distintas: se pronostican lluvias ligeras y temperaturas máximas entre los 32 y 37°C, acompañadas de cielo nublado durante gran parte del día. En contraste, San Luis Río Colorado registrará un clima más templado, con máximas de 29 °C y posibilidad de tormentas dispersas.

El SMN advierte que los chubascos con descargas eléctricas podrían presentarse en zonas altas de Sonora, especialmente en la sierra y límites con Chihuahua, donde también existe posibilidad de caída de granizo. Los vientos de hasta 60 kilómetros por hora podrían generar tolvaneras y reducir la visibilidad en carretera.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias fuertes con #DescargasEléctricas en el noroeste de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/FzFVrfb2T1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2025

Clima en el resto de México hoy

Mientras Sonora enfrenta calor extremo, el resto del país vivirá condiciones más inestables. La tormenta tropical 'Raymond' continuará afectando las costas del Pacífico, generando lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como vientos fuertes y oleaje elevado. En tanto, los remanentes del ciclón 'Priscilla' seguirán provocando lluvias en Baja California Sur, con oleaje de hasta tres metros en la zona occidental.

En el centro y oriente del país se esperan precipitaciones intensas en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, mientras que en el norte, Nuevo León, Durango y Zacatecas presentarán lluvias moderadas y rachas de viento.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)