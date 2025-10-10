Clima en Sonora: Prevén LLUVIAS FUERTES para HOY en la NOCHE; se esperan TORMENTAS hasta el MARTES

Ciudad de México.- ¿Tienes planes para hoy viernes 10 de octubre en la noche? Si es así, tienes que saber que se están previendo lluvias fuertes. Además, según los pronósticos del clima, en Sonora se está previendo que haya tormentas hasta el martes, a causa de las tormentas tropicales 'Raymond'. No dejes de leer TRIBUNA para que estés enterado del pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para hoy, se prevé que en las regiones del noroeste, costa y norte de Sonora se tengan chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas de 18:00 horas a 21:00 horas. Así como vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h). Según las advertencias, se pueden originar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, y las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Para hoy viernes 10 de octubre en la noche se esperan lluvias fuertes

Por otra parte, por el ciclón tropical 'Raymond', se tiene identificado que los posibles nublados se presenten desde la madrugada del sábado, esto de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). "El ingreso de bandas nubosas a todo el estado durante el mediodía del sábado. El punto de mayor acumulación de lluvia se daría sobre la madrugada del domingo. La Comisión Nacional del Agua informó de la posibilidad de tener acumulados de lluvia en Sonora de hasta 250 milímetros (mmm) entre el 10 y el 12 de octubre", señala el boletín informativo.

Según el jefe de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua en Sonora, las lluvias asociadas a la tormenta tropical 'Raymond' podrían culminar hasta el martes. De acuerdo con las autoridades, las zonas identificadas con acumulados puntuales mayores a 100 mm son:

Sábado: Caborca, Magdalena, Pitiquito, Trincheras, Ímuris, Santa Ana, Oquitoa, Átil, Tubutama, Altar.

Sábado: Guaymas, Empalme, San Ignacio, Bácum, Huatabampo, Etchojoa, Bahía de Kino.

Domingo: Río Sonora, municipios colindantes con presa 'El Novillo', zona serrana de Moctezuma y municipios colindantes.

ALERTA METEOROLÓGICA



Ciclón Tropical "Raymond"



Se tiene identificado que los posibles nublados se presenten desde la madrugada del sábado… pic.twitter.com/Tphpt0e7xr — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) October 11, 2025

