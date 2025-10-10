Entrega gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, títulos de vivienda del Fovissste

Hermosillo, Sonora.- Después de que cientos de trabajadores al servicio de la federación pagaron por completo su crédito por un monto hasta del doble de lo que se les prestó, obtuvieron su título de vivienda por parte del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) de manos del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario encabezó la ceremonia, donde se entregaron 300 constancias de finiquito del Programa Social del Fovissste en Sonora, cumpliendo con el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de brindar certeza jurídica al patrimonio de los trabajadores.

El gobernador Alfonso Durazo señaló que Sonora, cuando llegó a su administración, tenía un rezago de 80 mil escrituras sin entregar, por los altos costos que representa el documento. "En el marco de la visión social de la cuarta transformación, cancelamos el cobro del registro de escrituras y de inmediato destapamos, quitamos el tapón de ese procedimiento de esas escrituras, porque si una persona había invadido el terreno para invadir, muy probablemente no tenía el dinero para sus escrituras", señaló el gobernador Alfonso Durazo.

En la ceremonia protocolar, el mandatario fue acompañado por Edna Elena Vega Rangel, titular nacional de Sedatu, así como autoridades en Sonora del Isste y familias beneficiarias.

Hoy junto a la Secretaria Edna Vega de @SEDATU_mx la Vocal Ejecutiva Jabnely Maldonado de @FOVISSSTEmx entregamos 300 constancias de finiquito del Programa de Justicia Social del FOVISSSTE.

Cada familia que liquida su vivienda da un paso firme hacia su tranquilidad y patrimonio.… pic.twitter.com/k870Z03xZb — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui