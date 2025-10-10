Etchojoa: Falla en el transformador deja a niños sin clases en la comunidad de Chucarit

Etchojoa, Sonora.- Debido a la falla de energía eléctrica, los alumnos de la escuela primaria 'El Campesino', ubicada en la comunidad de Chucarit, llevan más de dos semanas sin clases, por lo que los padres de familia pidieron la intervención de las autoridades.

De acuerdo a la directiva del plantel, la falla eléctrica se debe a un problema en el transformador de la calle principal, el cual se quemó y dejó a toda la escuela sin energía eléctrica, por lo que las altas temperaturas de la región impiden que se lleven con normalidad las clases en las aulas.

Por ello, los padres de familia hicieron el llamado a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), para que gestione ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el arreglo del problema y sus hijos puedan regresar a clases sin riesgo a sufrir algún golpe de calor.

Ya van dos semanas sin clases y no lo han podido arreglar. Los niños no pueden tomar clases al aire libre porque hace mucho calor, al rato vamos a batallar más si se nos enferman, ojalá pongan mayor atención en esto", indicó una de las madres de familia.

De acuerdo al personal docente, la Zona Escolar ya está enterada del problema, por lo que confían en que pronto quede restablecida la energía eléctrica para que los niños no pierdan más clases.

Fuente: Tribuna del Yaqui