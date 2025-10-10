Hallan granada en calle de Hermosillo, fuego consume dos casas en Empalme y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, a veces resulta difícil mantenerse al tanto de las noticias que están marcando la agenda estatal. Si tú deseas conocer la información más relevante que ocurre en Sonora, en un solo lugar y sin perder mucho tiempo, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 Sonora. En el resumen de hoy conoce los detalles sobre la noticia de la mañana de hoy viernes: Policías de Hermosillo localizaron una granada en plena calle.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Incendio consume dos casas en Empalme

La madrugada de este viernes 10 de octubre se registró un voraz incendio en la colonia Bellavista de Empalme; al menos dos viviendas fueron consumidas por las llamas, pero por fortuna, no hubo personas lesionadas solo elevados daños materiales.

Tren arrolla a mujer en Ciudad Obregón

Una persona del sexo femenino resultó con amputación de uno de sus pies luego de ser arrollada por el tren frente a la colonia Matías Méndez, ubicada al norte de Ciudad Obregón. El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas y la víctima no fue identificada.

Hallan granada en plena calle en Hermosillo

Se registró una fuerte movilización policíaca en la ciudad de Hermosillo durante la mañana de este viernes, después de que autoridades localizaran una granada sin detonar en plena vía pública. El artefacto explosivo fue encontrado en las calles Simón Bley y Quintana Roo de la colonia Solidaridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui