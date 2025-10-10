Hermosillo refuerza acciones preventivas ante pronóstico de tormentas para fin de semana

Hermosillo, Sonora.- Ante la cercanía de la tormenta tropical 'Priscilla' y el posible arribo del fenómeno denominado 'Raymond', el Ayuntamiento de Hermosillo activó el Comité Municipal de Operaciones con el propósito de fortalecer las labores de prevención, así como de coordinar acciones inmediatas para disminuir riesgos potenciales en las zonas susceptibles de afectación, tanto urbanas como rurales.

Eduardo Acuña Padilla, secretario del Ayuntamiento, señaló que se espera un acumulado considerable de precipitaciones que podrían iniciar desde la madrugada del sábado y extenderse hasta el martes próximo.

En atención a este pronóstico, las áreas operativas municipales ya se encuentran movilizadas, alertas y equipadas para dar respuesta oportuna y efectiva ante cualquier eventualidad que pudiera surgir por el fenómeno meteorológico", argumentó.

El funcionario detalló que se cuenta con maquinaria pesada disponible para actuar en puntos estratégicos, suministro de costales de arena para reforzar zonas vulnerables, y se evalúa la apertura de albergues temporales en caso de ser necesario. Además, se monitorean cauces pluviales para redirigir escurrimientos fuera de áreas habitacionales y evitar mayores complicaciones.

Se exhortó a la población a seguir recomendaciones de Protección Civil, evitar desplazamientos innecesarios por carretera y no acudir a playas. También se informó que existe comunicación constante con instancias estatales y federales para coordinar esfuerzos en zonas urbanas y rurales con antecedentes de afectaciones por lluvias intensas, como Bahía de Kino, La Caridad, Miguel Alemán y otras áreas de atención prioritaria.

#ÚltimaHora | Protección Civil activa Alerta Azul para municipios del sur de Sonora uD83DuDD35??



Los municipios afectados son Álamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto. pic.twitter.com/3xxdONatOR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui