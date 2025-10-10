Lamarque Cano prohíbe fiestas masivas de Halloween para evitar desmanes y violencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Para evitar que se registren incidentes que provoquen daños o lesiones en personas, las autoridades municipales insistieron en que no se autorizará la realización de fiestas de Halloween masivas.

Durante una entrevista exclusiva con TRIBUNA, el alcalde Javier Lamarque Cano recalcó enfáticamente la postura de su gobierno frente a los recientes acontecimientos.

Las familias de Cajeme son las que me piden que cuidemos que no haya escándalos como desgraciadamente sucedía en años pasados, entonces cuidamos el orden; puede haber, por supuesto, fiestas familiares, incluso en el ámbito del barrio en donde los niños conviven, pero lo que sucedía antes eran fiestas donde había desmanes y situaciones de violencia, eso es lo que no debe suceder", dijo.

El mandatario municipal aseguró que ese tipo de sucesos tienen un impacto negativo significativo, ya que perjudican y dañan directamente a muchas personas, afectando no solo su bienestar físico, sino también su estabilidad emocional y económica.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz Hernández, reiteró que estarán preparados para implementar un operativo en conjunto con los otros niveles de gobierno, pues la idea es evitar que se cometan actos vandálicos que pongan en riesgo la integridad o las propiedades de la ciudadanía.

Estas celebraciones o fiestas de Halloween, que ya se habían convertido en algo tradicional para algunas personas reunirse y generar ese tipo de ambientes inseguros, pues estamos poniendo control por seguridad de todas y todos los cajemenses", dijo Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme

