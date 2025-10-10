Pronóstico del clima en Ciudad Obregón: Viernes caluroso y sin LLUVIAS, según Conagua

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón amaneció este viernes 10 de octubre de 2025 con un cielo completamente despejado y con un ambiente cálido que anticipa un día típico de otoño en el sur de Sonora: caluroso, seco y con muy baja probabilidad de lluvia. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completo.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, el clima en Ciudad Obregón se mantendrá estable durante todo este viernes 10 de octubre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo lucirá despejado y la sensación térmica será ligeramente superior a la temperatura real, alcanzando hasta los 30°C poco después del amanecer.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será cálido y con buena visibilidad. A las 8:00 horas se esperan 29°C con cielo completamente soleado y sensación térmica cercana a los 34 grados, mientras que el viento soplará de componente norte con velocidad ligera entre cuatro y 12 kilómetros por hora. El índice UV será bajo en las primeras horas del día, pero comenzará a elevarse a partir de las 10:00, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se realizan actividades al aire libre.

Al mediodía y primeras horas de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo. Se prevé un valor de hasta 39 o 40 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 43 grados. El cielo se mantendrá despejado, aunque con ligeros intervalos de nubes y claros entre las 13:00 y las 17:00 horas. El viento aumentará ligeramente su intensidad con dirección suroeste, alcanzando rachas de hasta 20 kilómetros por hora, mientras que el índice UV se ubicará entre 6 y 7 puntos, considerado alto.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias fuertes con #DescargasEléctricas en el noroeste de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/FzFVrfb2T1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2025

Para la tarde-noche, el calor comenzará a disminuir gradualmente. Hacia las 20:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 31 grados, aunque la sensación térmica seguirá siendo de hasta 36 grados debido a la humedad ambiental, que se mantendrá cercana al 90 por ciento. El cielo permanecerá mayormente despejado con algunos bancos de nubes del oeste, sin señales de lluvia.

Ya en la noche y madrugada del sábado 11 de octubre, el clima será más templado, con temperaturas de 29 a 27 grados, condiciones de calma y vientos ligeros del oeste de entre dos y nueve kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia será mínima, entre cuatro y seis por ciento, y el índice UV se mantendrá en nivel cero.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)