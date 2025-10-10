Unison reconoce a los alumnos destacados por celebración de su 83 aniversario

Hermosillo, Sonora.- Reconoce la rectora Dena Camarena a estudiantes de excelencia de los diferentes campos de estudio de la Universidad de Sonora (Unison), como parte de las actividades de su 83 aniversario.

Con la presencia del secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, la rectora entregó reconocimientos a los alumnos más destacados de todas las licenciaturas de la Universidad de Sonora y de los 6 campus, desde Caborca hasta Navojoa.

En su mensaje, Dena Camarena Gómez señaló que la Universidad de Sonora ha contribuido en la formación de profesionistas y en el plan de desarrollo para la región y en el país.

Una luz dorada y azul iluminará la luz de Sonora; nadie hubiera pensado que donde cuidaban huertas y crecían hierbas silvestres podría brotar el mayor fruto y más sólido, la máxima casa de estudios del Estado", expresó Camarena Gómez.

Fueron más de 50 alumnos galardonados de los más de 30 campos de estudio, donde también se destacó la preparación y formación de maestras y maestros universitarios.

El reconocimiento a estudiantes destacados forma parte de las actividades por el 83 aniversario de la Universidad de Sonora, como las tradicionales mañanitas donde participaron estudiantes con presentaciones artísticas en la rectoría de la Unison en Hermosillo.

Un poco de lo que se ha vivido en las primeras horas de presentaciones de la Noche de la Universidad. #83AniversarioUnison pic.twitter.com/clPfh5B4UC — Soy Unison (@SoyUnison) October 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui