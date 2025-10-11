Asociación Sonorense de Touroperadores reconoce formación de guías turísticos en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Asociación Sonorense de Touroperadores reconoció el compromiso del Gobierno Municipal de Hermosillo en la formación de nuevos guías y promotores turísticos a través del programa Anfitriones Turísticos, una iniciativa que impulsa la profesionalización del sector y fortalece la promoción de la capital sonorense.

Julio César Rascón Torres, dirigente de la Asociación, destacó que este proyecto, impulsado por la Dirección de Turismo, ha permitido que más personas adquieran conocimientos sobre la historia, cultura y atractivos locales.

Nos beneficia porque varios compañeros de la asociación formaron parte de la séptima generación de anfitriones turísticos. Eso nos ayuda a tener más acervo cultural y a ofrecer recorridos con mayor contenido", señaló.

El turismo se ha detonado en Hermosillo gracias a la formación de nuevos guías

Explicó que los egresados del programa no solo reciben capacitación teórica, sino que también realizan prácticas con los touroperadores de la asociación, donde adquieren experiencia en campo. "Los contratamos, los capacitamos y se les paga por su trabajo. Así se genera empleo y se fortalecen las capacidades de los nuevos guías, que después pueden emprender por su cuenta", comentó.

El dirigente detalló que actualmente los recorridos incluyen visitas guiadas por lugares emblemáticos del centro histórico, como el bulevar Hidalgo, la Plaza Zaragoza, la Capilla del Carmen y el monumento a Jesús García, espacios que permiten a los visitantes conocer la historia y cultura de Hermosillo.

Hoy mismo traigo un grupo de turistas y haremos un recorrido caminando desde el bulevar Hidalgo hacia la Plaza Zaragoza. En el trayecto les hablamos de los edificios y de personajes importantes de la ciudad. Todo lo hacemos en coordinación con la Dirección de Turismo Municipal", contó.

Resaltó que esta colaboración ha generado resultados positivos para la promoción de Hermosillo y el desarrollo laboral del sector turístico. "Es un proyecto muy bueno que ha demostrado que capacitar con enfoque local", destacó. La Asociación Sonorense de Touroperadores buscará replicar este modelo en otros municipios del estado, con el fin de profesionalizar la atención a los visitantes y consolidar la imagen de Sonora como un destino preparado, hospitalario e integral.

Fuente: Tribuna del Yaqui