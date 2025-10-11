Ayuntamiento de Hermosillo implementa acciones preventivas ante lluvias provocadas por Raymond

Hermosillo, Sonora.- Ante la llegada de la tormenta Raymond, el Gobierno de Hermosillo desplegó acciones preventivas para reducir riesgos, como la instalación de costales con arena en colonias con peligro de inundación, limpieza de canales y habilitación de albergues.

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez informó que personal municipal, con apoyo de maquinaria pesada, trabaja en zonas como La Caridad, Atardeceres, Mártires de Cananea y Lomas de Madrid. Participan dependencias como Servicios Públicos, Infraestructura, Bomberos, Protección Civil, Inspección y Vigilancia, Patrulla Verde, Cruz Roja y Policía Municipal.

Le pedimos a la ciudadanía que por su seguridad es muy importante respetar las recomendaciones y se mantenga al tanto de los comunicados que estaremos emitiendo", dijo.

Se recordó que algunos Centros Hábitat están listos para recibir a familias en caso necesario, por lo que se exhorta a evitar cruzar arroyos o calles inundadas y atender los avisos oficiales. Ante emergencias, la población puede llamar al número 911.

Implementan acciones preventivas en Hermosillo ante lluvias

Fuente: Tribuna del Yaqui