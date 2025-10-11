Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de la celebración por su 70 aniversario, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) llevó a cabo con gran éxito la 'Carrera de Colores', evento que reunió a más de mil 200 participantes en el Campus Náinari. La actividad fue organizada por el Departamento de Deporte y Salud, con el respaldo de diversas áreas institucionales.

Ciudad Obregón: Carrera de Colores reúne a la comunidad Itson en festejo por su 70 aniversario en Campus Náinari

La jornada congregó a estudiantes, personal académico, administrativo y sus familias, quienes participaron en un recorrido recreativo que incluyó estaciones con música, animación, polvos de colores y módulos informativos. El ambiente festivo y de sana convivencia promovió los valores de integración, identidad y pertenencia institucional.

Previo al inicio del recorrido, el rector del Itson, Jesús Héctor Hernández López, dirigió un mensaje a los asistentes, agradeciendo su participación y destacando la importancia de esta conmemoración para la comunidad universitaria.

Muchas gracias por su presencia, por la unidad, por su participación en este evento simbólico. Vamos a continuar con el prestigio de esta institución que ha tardado 70 años en construir con ese gran esfuerzo de todos”, señaló.

El propósito central de la 'Carrera de Colores' fue celebrar los 70 años de trayectoria de la universidad, al tiempo que se fomentó la actividad física, el bienestar integral y la participación en eventos que promueven estilos de vida saludables.

La favorable respuesta de la comunidad evidenció el arraigo y la identidad que caracteriza al Itson, así como su compromiso con la formación integral de sus integrantes. Esta iniciativa se consolida como una estrategia para fortalecer la cohesión institucional y proyectar los valores que han guiado el desarrollo de la universidad a lo largo de su historia.

Fuente: Tribuna del Yaqui