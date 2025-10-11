Gobierno de Sonora despliega cuerpos de emergencia para proteger a población de Raymond

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población ante la cercanía del ciclón tropical Raymond, el gobernador Alfonso Durazo Montaño instruyó el despliegue de más de seis mil 200 elementos de fuerza de los tres niveles de gobierno, así como 686 vehículos de primera respuesta, 313 unidades de rescate y más de 300 ambulancias.

Además se mantiene sesión permanente al Comité de Operación de Emergencia (COE) para monitorear las posibles lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado durante el fin de semana. Para el domingo, las áreas de atención prioritaria corresponden al Río Sonora y las zonas serranas (Alta y Baja).

Se mantiene el llamado a la prevención a la población, suspendiendo actividades deportivas y recreativas durante este fin de semana, debido al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que prevé lluvias con acumulados totales de entre 150 y 250 milímetros.

Se alerta sobre la posibilidad de deslaves en tramos carreteros del norte del estado, en la región del Río Sonora y en la zona serrana alta del territorio estatal, por lo que el llamado a la población es a no desplazarse por carreteras en la medida de lo posible. También se exhorta a no introducirse al mar ante la presencia de alto oleaje y a atender los llamados de las Capitanías de Puerto sobre cierres a la navegación en cada región.

Se espera que las lluvias sean intensas y generalizadas en Sonora, debido a que los desprendimientos nubosos de “Raymond” se combinan con un frente frío; por ello, Conagua prevé acumulados de precipitación elevados. Hay 144 refugios temporales en el estado, listos para recibir a quien lo requiera.

Fuente: Tribuna del Yaqui