Industria en Ciudad Obregón enfrenta estancamiento pese a oportunidades de crecimiento

Ciudad Obregón, Sonora.- En lo que respecta a las expectativas que mantiene el sector industrial de Ciudad Obregón para el último tercio del 2025, Francisco Fernández Jaramillo comentó que, por fortuna, no se han generado hasta el momento condiciones que indiquen que habrá caídas de inversión, empleabilidad o de crecimiento.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) indicó que se percibe un ambiente de estabilidad; sin embargo, calificó esta situación como un estancamiento, debido a que tampoco se visualizan condiciones que coadyuven a que las condiciones que se viven actualmente en la industria puedan mejorar.

La inversión está estancada, la inversión pública, sobre todo, sí ha caído estrepitosamente desde inicios de este sexenio y la inversión pública es un gran impulsor de la inversión privada también”, afirmó el líder de los industriales en la región.

Agregó que si no se invierte en la construcción de carreteras, aeropuertos, puertos, infraestructura hidrosanitaria, abasto de agua y capacidad de generación eléctrica, no se puede motivar la inversión privada y ello ocasiona un estado de estancamiento.

Fernández Jaramillo manifestó que, en el caso del sector industrial local, se le sigue apostando al fenómeno de la regeolocalización de empresas o 'nearshoring', lo cual representa una posibilidad de crecimiento para la región, dada la posición geográfica del estado de Sonora.

Hemos tenido conversaciones con impulsores o enlaces comerciales en el estado de Arizona, donde se están haciendo fuertes inversiones para traer de regreso a la industria de los microcomponentes, lo cual representa para la industria de Sonora una oportunidad para poder convertirse en proveedores de este tipo de empresas", destacó.

Han sido hasta tres meses de incertidumbre, un periodo en el que la preocupación y la expectativa se han sentido intensamente en diversos sectores económicos y sociales. Esta sensación de incertidumbre se ha visto reflejada en la toma de decisiones, la inversión y el consumo, generando un ambiente de cautela generalizada.

Fuente: Tribuna del Yaqui