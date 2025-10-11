¿Lloverá en Sonora la noche de HOY sábado 11 de octubre? Conagua pronostica lluvias intensas

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde tempranas horas de este sábado 11 de octubre se comenzaron a sentir los efectos de Raymond en Sonora, fenómeno que pasó de ser una tormenta tropical a convertirse en depresión tropical al acercarse a las costas de Baja California Sur. Pese a que Raymond se degradó, la Conagua ha advertido que se esperan lluvias intensas y torrenciales para todo el territorio sonorense esta noche.

A través del reporte más actualizado de este organismo se informó que la combinación de Raymond y el frente frío número 6 provocarán precipitaciones intensas en la entidad, por lo que se sigue haciendo un llamado a la población a extremar precauciones. "El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informa que indebido a la interacción de los remanentes de Raymond con el frente frío número 6, se pronostican lluvias de fuertes a torrenciales para Sonora", señaló.

Anunciaron que los efectos de mayor intensidad se sentirán en la capital del estado, Hermosillo, y sus inmediaciones. "Se pronostican lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) para este sábado y lluvias torrenciales (de 150 a 250 mm) durante el domingo, en regiones de Sonora, así como vientos fuertes (desde 40 hasta 70 kilómetros por hora)", señala el último reporte de la Conagua.

Se pronostican #Lluvias de intensas a torrenciales para #Sonora durante este fin de semana, debido a #Raymond y el #FrenteFrío número 6. Más información en ??https://t.co/I3ugnQLL6X pic.twitter.com/FRpXlqWIvw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2025

Sin embargo, también han adelantado que las precipitaciones continuarán en la entidad el próximo lunes 13 de octubre: "Se prevén lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) y rachas de viento de 50 a 70 km/h". Finalmente, la Conagua también resaltó que Raymond se localiza a 20 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Esta entidad, al igual que Chihuahua, también cuenta con pronóstico de lluvias puntuales intensas.

Las lluvias pronosticadas podrían acompañarse de descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas de los estados mencionados", advirtieron.

El pronóstico exacto para Ciudad Obregón señala que esta noche continuará el cielo nublado y la temperatura máxima será 27 grados. Mientras que para Hermosillo se pronostican tormentas a partir de las 20:00 horas, con 82 por ciento de probabilidad de lluvias. En tanto que para Nogales, se esperan lluvias a partir de las 21:00 horas y la temperatura máxima será de 20 grados.

Fuente: Tribuna del Yaqui