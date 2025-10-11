Mantienen vigilancia ante lluvias en Bahía de Kino; cierran el puerto y habilitan albergues

Hermosillo, Sonora.- Ante la posible presencia de lluvias y fenómenos meteorológicos derivados de la depresión tropical Raymond, el comisario de Bahía de Kino, Abdón Berrelleza, informó que se mantienen en alerta y coordinados para atender cualquier eventualidad, asegurando que cada unidad está lista para actuar en caso de emergencia.

El comisario explicó que desde el día se viernes, se ha mantenido en comunicación constante con el capitán de puerto para la toma de decisiones respecto a las embarcaciones y el posible cierre del puerto.

Capitanía de Puerto nos comentó que a las dos de la tarde de este sábado se cerró la salida a embarcaciones por seguridad. Hasta el momento todo está tranquilo y seguimos en coordinación con la autoridad municipal que encabeza Antonio Astiazarán y demás dependencias", contó.

Berrelleza aseguró que todas las unidades de emergencia de la comunidad, Bomberos, Cruz Roja, Policía Municipal y Servicios Públicos, están coordinadas y listas para actuar, realizando recorridos preventivos y monitoreo constante en la zona costera.

Destacó que, el albergue de la secundaria Fermín Trujillo Fuentes en esa comunidad se encuentra abierto y listo en el caso de ser necesario usarlo. En el caso del Poblado el albergue de ese sitio también está abierto, por si la situación lo amerita, ser apoyo para garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes.

Finalmente, el comisario de Bahía de Kino enfatizó que las próximas horas serán determinantes para observar la evolución del fenómeno meteorológico. "Pedimos a los habitantes de Bahía de Kino estar atentos a los reportes oficiales y tomar precauciones", concluyó.

Abdón Berrelleza reiteró que la prioridad es la seguridad de los residentes y el bienestar de quienes visitan la zona, asegurando que el personal permanece en alerta máxima y preparado para responder de manera inmediata ante cualquier emergencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui