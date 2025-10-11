Sidur confirma muerte de tres trabajadores en obra de Ciudad Obregón; FGJE ya investiga

Ciudad Obregón, Sonora.- Hace algunos momentos, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) emitió un comunicado para informar sobre lo ocurrido la noche del viernes 10 de octubre en Ciudad Obregón, cuando tres trabajadores que se encontraban realizando trabajos en una obra de alcantarillado fallecieron atrapados a una profundidad de 7 metros, mientras otro sujeto fue rescatado aún con vida.

Personal y directivos de la mencionada dependencia en primer lugar expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y lamentaron los hechos, afirmando que se encargarían de dar acompañamiento y apoyo integral a todos los involucrados. "Expresamos nuestra más sincera solidaridad con las familias y seres queridos de las víctimas".

Acto seguido, la Sidur confirmó que durante los hechos, tres trabajadores perdieron la vida mientras que una persona más fue "rescatada y trasladada a un hospital local, donde recibe al momento atención médica". Además, resaltaron que la obra fue licitada conforme a derecho y bajo los más altos estándares de transparencia, señalando que era ejecutada por una empresa constructora privada.

Sidur informa sobre accidente de trabajadores en Ciudad Obregón

El informe de la Sidur insiste en que cuatro supervisores de obra, uno de ellos se su secretaria, otro independiente y otro que trabajaba para el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), habían determinado suspender los trabajos para evitar accidentes, ya que primero querían drenas toda el agua acumulada en la zona.

Finalmente, afirmaron que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se está encargando de realizar las investigaciones y peritajes correspondientes, a fin de deslindar responsabilidades y determinar las sanciones necesarias.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cajeme, encabezado por Javier Lamarque, señaló que se mantienen "en coordinación con las autoridades estatales y con la Fiscalía para coadyuvar en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades por parte de la empresa". Además, expresaron su apoyo y solidaridad a las familias de las víctimas, afirmando que les darán acompañamiento ante este trágico suceso.

Como informó TRIBUNA oportunamente, los hechos ocurrieron sobre la calle Zaragoza entre Obregón y Ferrocarril, en la colonia Benito Juárez. De acuerdo con información oficial de Protección Civil, "los trabajadores de la empresa constructora descendieron 7 metros de profundidad donde se realizaban trabajos en sistemas de alcantarillado" y quedaron atrapados.

Gracias a las labores de rescate, lograron sacar con vida a una persona, además de recuperar tres cuerpos de personas que realizaban trabajos de infraestructura hidráulica en la calle Obregón y Zaragoza. pic.twitter.com/6PeDwE54SE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui