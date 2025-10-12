Ciudad Obregón, Sonora.- La comunidad de Ciudad Obregón está resaltando la importante labor del integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cajeme, Felizardo Gracias, quien con valentía ingresó a la alcantarilla donde quedaron cuatro trabajadores atrapados y logró rescatar a uno de ellos con vida, pese a los riesgos que significaba bajar por ellos.

El joven bombero se metió al drenaje a pesar de la presencia de gases de metano, los cuales representan un alto riesgo para la salud. Con gran esfuerzo logro abrazar a como diera lugar a Luis Carlos, quien está hospitalizado recibiendo atención médica y se encuentra en estado delicado, pero con vida. El bombero presentó signos de intoxicación y descompensación, por lo que fue atendido de inmediato por los paramédicos de la Cruz Roja y actualmente está fuera de peligro. La heroica acción del bombero rescatista ha sido reconocida por sus compañeros, autoridades y ciudadanía en general, que han destacado su valentía y profesionalismo, siendo un ejemplo para toda la comunidad cajemense.

Bombero de Ciudad Obregón es reconocido por comunidad por su valentía al rescatar a trabajadores en alcantarilla

Tragedia en Ciudad Obregón

El pasado 10 de octubre, cuatro trabajadores quedaron atrapados en una alcantarilla en una obra que se realizaba en la calle Zaragoza, entre Obregón y Ferrocarril, de la colonia Benito Juárez. Trágicamente, tres de ellos murieron posiblemente por una acumulación de gas metano, de acuerdo a los primeros reportes, pero esto es una hipótesis. Los trabajadores que perdieron la vida fueron identificados como Flavio M.A., de 32 años de edad, y los hermanos Jonathan y Yossimar, de 34 y 38 años, respectivamente. Aunque en un principio se manejó que eran trabajadores del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), posteriormente se dio a conocer que en realidad formaban parte de una constructora de parte de una obra estatal.

La propia Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) confirmó que la obra fue licitada conforme a derecho y bajo los estándares de transparencia. Además, informan que cuatro supervisores habían determinado suspender los trabajos hasta frenar toda el agua acumulada, para evitar accidentes. De momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya realiza las investigaciones correspondientes y estará informando conforme las diligencias le permitan.

Tres trabajadores murieron en el lugar

Fuente: Tribuna del Yaqui