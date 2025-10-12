Ciudad Obregón: Por lluvias intensas de 'Raymond' tienen que ser cancelados eventos del fin de semana

Ciudad Obregón, Sonora.- Las fuertes lluvias que la tormenta tropical 'Raymond' dejó para el sur del estado de Sonora, incluyendo el municipio de Cajeme, provocaron la suspensión y cancelación de algunos eventos en Ciudad Obregón.

El ya tradicional 'Domingueando en Bici y +', que se lleva a cabo en el circuito Náinari para promover la activación física y convivencia familiar y comunitaria, tuvo que ser cancelado por primera vez desde que se creó hace algunos meses.

El programa de actividades del Centro Cultural Yo’o Joara también tuvo que ser modificado, reprogramándose dichos eventos para los próximos días. Los eventos deportivos también se vieron afectados por las lluvias y la alerta de las autoridades estatales de Protección Civil, siendo uno de ellos el juego amistoso entre Yaquis de Ciudad Obregón y Naranjeros de Hermosillo, previo al arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Fueron albergadas nueve personas

Refugios temporales de Cajeme fueron habilitados para atender a personas en situación vulnerable durante las intensas lluvias registradas el fin de semana por la depresión tropical 'Raymond'.

Ese fenómeno hidrometeorológico provocó acumulados importantes de precipitaciones y derivó en acciones del Comité de Operaciones de Emergencias; una de ellas fue la de albergar a nueve personas en el refugio temporal de la comisaría de Pueblo Yaqui.

Al respecto, Francisco Mendoza Calderón, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, explicó que se trabajó en coordinación entre los cuerpos de rescate y emergencia.

