Clima en Hermosillo HOY: Domingo 12 de octubre con LLUVIAS intermitentes todo el DÍA

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo se prepara para un domingo 12 de octubre de 2025 con cielos nublados y lluvias que se mantendrán durante gran parte del día. Las condiciones meteorológicas sugieren un clima húmedo, por lo que quienes planeen actividades al aire libre deberán considerar la posibilidad de precipitaciones intermitentes y viento moderado. Aquí el pronóstico completo.

Así será el clima en Hermosillo este día

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la mañana iniciará con lluvia moderada en la ciudad, alcanzando hasta 3.3 milímetros (mm) de acumulación. Entre las 07:00 y las 09:00 horas, se esperan lluvias débiles de forma intermitente, acompañadas de temperaturas que oscilarán entre los 23°C y 24°, con una sensación térmica ligeramente superior.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

El viento será calmo, predominando del este, con rachas que podrían llegar hasta 25 kilómetros por hora, y el índice UV se mantendrá bajo, por lo que la exposición al sol será mínima durante estas horas. Durante la tarde, la lluvia seguirá presente aunque con menor intensidad en algunos momentos. A las 11:00 y 14:00 horas, se prevé lluvia débil con tormentas aisladas que podrían generar acumulados de hasta 6.4 mm.

La temperatura máxima alcanzará los 27°, mientras que el viento cambiará ligeramente su dirección hacia el sureste, con ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora en algunos puntos de la ciudad. El índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles medios, por lo que será recomendable protección solar si se sale durante las horas de mayor exposición. En la noche, la lluvia continuará de forma débil y esporádica, con probabilidades de hasta 40 por ciento en algunas horas.

Entre las 20:00 y las 23:00 horas, las temperaturas descenderán gradualmente hasta los 22°-24°, con sensación térmica ligeramente más baja debido a la humedad. El viento se mantendrá calmo a moderado del sur, con ráfagas que podrían superar los 30 kilómetros por hora. En general, el cielo permanecerá nublado y las precipitaciones disminuirán hacia la medianoche, aunque se mantendrán algunas lloviznas aisladas.

Fuente: Tribuna del Yaqui