Clima en Sonora: Advierten TORMENTAS en Ciudad Obregón durante el DÍA y la NOCHE HOY 12 de octubre

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón amaneció este domingo 12 de octubre de 2025 con un ambiente húmedo, cielo cubierto y probabilidades altas de lluvia desde las primeras horas del día. Las condiciones meteorológicas apuntan a una jornada variable, marcada por tormentas intermitentes y vientos moderados, con una sensación térmica cálida que se mantendrá incluso durante los periodos con lluvia. Aquí el pronóstico del clima íntegro.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el clima de hoy en Ciudad Obregón estará dominado por lluvias desde el amanecer, con tormentas más intensas durante la mañana y condiciones más estables hacia la noche. La combinación de humedad proveniente del Golfo de California y la presencia de nubosidad densa favorecerán un domingo con actividad eléctrica y rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora en algunos momentos del día.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

Durante la mañana, las precipitaciones comenzarán de manera ligera alrededor de las 06:00 horas, con lluvias débiles y una temperatura de 25°C, sensación térmica de 26 y viento proveniente del sureste. A medida que avance la mañana, entre las 08:00 y las 11:00, se prevé un aumento significativo de la intensidad de las lluvias, que pasarán a convertirse en tormentas eléctricas con una probabilidad de precipitación cercana al 90 por ciento.

En este lapso, la temperatura se mantendrá en torno a los 25°C, aunque la sensación térmica podría ser ligeramente superior por la humedad acumulada en la atmósfera. Hacia la tarde, el panorama seguirá inestable. Se prevé que entre las 14:00 y las 17:00 las lluvias disminuyan su intensidad, pasando de tormentas a lluvias moderadas, con una probabilidad del 90 por ciento al inicio del periodo.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes con #DescargasEléctricas en el noroeste de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/reSXbWVtBT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2025

El viento se mantendrá variable, con ráfagas provenientes del sur de hasta 54 kilómetros por hora, y la temperatura apenas subirá a 27 grados, generando una sensación térmica cercana a los 29. Aunque el cielo permanecerá nublado, el índice UV alcanzará niveles medios, por lo que se recomienda precaución para quienes realicen actividades al aire libre durante los momentos de menor lluvia.

Al caer la noche, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente. Desde las 20:00 el cielo estará parcialmente despejado, con una temperatura estable de 24°C y viento moderado del sureste. Sin embargo, cerca de las once se espera un ligero repunte de la humedad con posibilidad de lluvias débiles, aunque sin tormentas eléctricas. El ambiente será más fresco, con sensación térmica de 24 grados y un índice UV bajo.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)