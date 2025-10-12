Clima en Sonora: Ciclón 'Raymond' y Frente Frío provocarán FUERTES LLUVIAS HOY 12 de octubre

Hermosillo, Sonora.- Más vale que este domingo 12 de octubre de 2025 estés bien abrigado y protegido, ya que el estado de Sonora amaneció con un cielo nublado, ambiente fresco y descargas eléctricas, debido a la presencia del ciclón 'Raymond' y el Frente Frío Número 6. Asimismo, se advierten que para la tarde habrá fuertes lluvias, por lo que es indispensable consultar el pronóstico del clima y el tiempo. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo 12 de octubre las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la interacción del Frente Frío número 6, la nubosidad remanente del ciclón 'Raymond' y la corriente en chorro subtropical. Estos fenómenos que generan inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país, incluido el estado de Sonora.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será templado a cálido en municipios como Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa, con temperaturas entre los 22 y 26°C. En el norte, zonas como Agua Prieta y Nogales tendrán un amanecer más fresco, con registros mínimos cercanos a los 17°C, acompañados de bancos de niebla en zonas altas.

Hacia la tarde, el calor se combinará con lluvias de diversa intensidad. Se pronostican precipitaciones torrenciales en el noreste, oeste y centro del estado, incluyendo áreas de Caborca, Hermosillo y Guaymas, con temperaturas máximas de 27 °C a 31 °C. En San Luis Río Colorado (SLRC) y Puerto Peñasco, el ambiente será más seco, aunque no se descarta actividad eléctrica aislada.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes con #DescargasEléctricas en el noroeste de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/reSXbWVtBT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2025

Por la noche, se espera que las lluvias continúen sobre el centro y sur de la entidad, especialmente en municipios como Ciudad Obregón y Huatabampo, donde los termómetros rondarán los 24°C. El SMN advierte que las tormentas podrían generar encharcamientos, deslaves e incremento en niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda precaución al conducir y mantenerse informado a través de canales oficiales.

El viento soplará con dirección variable de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en zonas costeras y posibilidad de trombas marinas frente a las costas de Sonora y Sinaloa. Además, se prevé oleaje elevado de 2 a 3 metros en el Golfo de California. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)