Clima en Sonora: Remanentes de 'Raymond' provocarán LLUVIAS FUERTES en Ciudad Obregón HOY en la NOCHE

Ciudad Obregón, Sonora.- Las lluvias por los remanentes de la tormenta 'Raymond' van a continuar en Ciudad Obregón, durante la noche de hoy domingo 12 de octubre y durante la madrugada de este 13 de octubre. TRIBUNA trae el reporte completo de las precipitaciones para que no te tomen por sorpresa y puedas prevenir tus rutas si es que tienes que salir de tu hogar, ya que en varias partes de Ciudad Obregón se han registrado inundaciones por la intensa tormenta. Aquí te dejamos el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); no dejes de leer.

Para esta noche, de acuerdo con The Weather Channel, se esperan tormentas aisladas a las 22:00 horas con un 37 por ciento de probabilidades. Además, para la madrugada del lunes 13 de octubre se esperan tormentas de dispersas a fuertes desde las 00:00 horas hasta las 02:00 horas. De las 03:00 horas a las 04:00 horas se esperan chubascos. Por otra parte, se espera que sea un día de mayormente nublado a parcialmente nublado. Solo con probabilidades del 20 por ciento de lluvias. Sin embargo, hasta el momento, según las autoridades de Sonora, las lluvias estarían afectando al menos hasta el martes.

Los remanentes de la tormenta 'Raymond' provocarán lluvias fuertes en Ciudad Obregón para este domingo 12 de octubre

Por otra parte, el SMN señala que se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y descargas eléctricas de 18:00 a 21:00 horas en las regiones noroeste, norte, centro, costa, sur y este. Además, se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 a 70 kilómetros, por los efectos de la tormenta. Lo anterior a causa de los remanentes de 'Raymond' en interacción con el frente frío número 6, asociado con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura. "Para el día de mañana, el aporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país, además de vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua", señala el boletín de la Conagua.

¿Qué le espera a Sonora en su clima para mañana lunes 13 de octubre?

De acuerdo con las autoridades, se espera cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales fuertes en Sonora, las cuales podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

