Don Horacio, el más longevo locatario del Mercado Municipal 'José María Yáñez' en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Don Horacio Orduño Estrada cumplió ayer 96 años de edad, y como cada año, su familia se lo festejó en el local que ocupa en el Mercado Municipal 'José María Yáñez', de donde es hoy en día el más longevo de los locatarios.

Ubicado por la avenida Abelardo L. Rodríguez, don Horacio recibió la mañana de ayer a amigos, compañeros locatarios y a boxeadores retirados, a los que, cuando estaban activos en el pugilismo, siempre les apoyó mucho.

Una enfermedad propia de su edad lo retiró hace poco de su local en el viejo parián, pero se siente aún como uno más de los locatarios que a diario van a trabajar en busca del sustento diario, como lo ha hecho en los últimos 70 años.

En su festejo, como año con año lo hace, regaló bollitos, boletos para café y 'chocomiles' en La Barquita, así como tazas conmemorativas con su nombre, e incluso los legendarios boxeadores y orgullo de Guaymas, Marcos Geraldo y Trini Mendoza, a quienes apoyó en sus tiempos activos en este deporte, brindaron una 'pelea' de exhibición ahí, frente a su pequeño puesto.

Don Horacio tuvo ocho hijos y dos de ellos son también locatarios del mercado municipal: Horacio y Sebastián Orduño Fragoza, éste último presidente de la Unión de Locatarios y actual diputado local por el XIII distrito.

Por la tarde, a don Horacio le ofrecieron una comida, en la que estuvieron presentes legendarios boxeadores, entre ellos el excampeón mundial Julio César 'Navajo' Borboa, Marcos Geraldo, Jorge 'Tigre' Pimentel, Trini Mendoza y Jorge 'Cocas' Ramírez; también su hijo Carlos Orduño, Javier Iriarte (hijo del promotor Javier Iriarte), Martín Canizales y Ramón Márquez.

#Sonora | Ayuntamiento de Hermosillo implementa acciones preventivas ante lluvias provocadas por Raymond uD83CuDF27?https://t.co/GAn7erPutX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui