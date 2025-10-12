Evacuan a familias a albergues por intensas lluvias en Sonora; se atienden más de 70 reportes

Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), junto a demás dependencias, evacuó a familias a diferentes albergues por las intensas lluvias que dejó 'Raymond' en su paso por Sonora.

De acuerdo con reportes de autoridades estatales, atendieron más de 70 reportes sobre calles inundadas, vehículos varados y encharcamientos, con saldo blanco y sin incidentes graves.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó en sus redes sociales sobre el paso del fenómeno tropical. "Las lluvias continuarán en gran parte del estado. Seguimos trabajando de la mano con las instituciones de seguridad y Protección Civil para cuidar a las y los sonorenses", señaló el gobernador de Sonora.

Tramos carreteros cerca de municipios como Sahuaripa y Cananea se vieron obligados a cerrarse temporalmente por crecidas de afluentes de agua. En el sur de la entidad, familias que viven cercanas a ríos y canales fueron trasladadas a los albergues de Navojoa, Álamos y Ciudad Obregón.

#Sonora | Clima: Remanentes de 'Raymond' provocarán LLUVIAS FUERTES en #CiudadObregón HOY en la NOCHE ??uD83CuDF27???https://t.co/dJhr1caYAJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui