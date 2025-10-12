FOTOS Y VIDEOS: Calles de Ciudad Obregón quedan INUNDADAS por paso de la tormenta 'Raymond'

Ciudad Obregón, Sonora.- Las intensas lluvias por la tormenta 'Raymond' han dejado las calles inundadas en Ciudad Obregón; los hechos han quedado documentados en fotos y videos que se han compartido en redes sociales. Según reportes del Distrito de Riego del Río Yaqui (DDRY), reporta que hasta la mañana de este domingo 12 de octubre se han reportado 50 milímetros de precipitación.

En varios sectores de Ciudad de Obregón se registraron afectaciones por la acumulación de agua, como leves inundaciones y el cierre de los pasos a desnivel. Así como encharcamientos y proliferación de daños en la carpeta asfáltica. Como un ejemplo fue la calle Obrero Mundial en la colonia Primero de Mayo, donde varios vehículos quedaron varados por los encharcamientos. Las imágenes que fueron compartidas en redes sociales provocaron asombro de la ciudadanía y también críticas sobre la infraestructura que se tiene en la ciudad.

Dan refugios temporales a afectados por lluvias

Por las precipitaciones y vientos ocasionados por 'Raymond', la Unidad Municipal de Protección Civil y los distintos cuerpos de emergencia que integran el COE (Comité de Operaciones de Emergencias) activaron un refugio temporal en el Cobach de la Comisaría de Pueblo Yaqui, donde actualmente se brinda apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.

Calles de Ciudad Obregón quedan inundadas por paso de la tormenta 'Raymond'

Francisco Mendoza Calderón, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, explicó que se trabaja de manera coordinada con distintos cuerpos de emergencia a través de recorridos. "Actualmente hemos atendido a nueve personas en Pueblo Yaqui en el refugio temporal en el Cobach; ahí contamos con personal que brinda chequeo médico y está al pendiente de las familias que así lo requieran. Les recordamos a las y los ciudadanos la importancia de marcar rápidamente al 911 ante cualquier situación de riesgo para poder apoyarlos", comentó.

Añadió que también se cuenta con refugios temporales en el CUM, Cbtis 37, Secundaria General 7, Cobach 1, Cbtis 188, Secundaria Técnica 70, Primaria General Lázaro Cárdenas, Secundaria Benito Juárez 23, CBTA 38, Primaria Rufo E. Vitela.

Fuente: Tribuna del Yaqui