Gobierno de Sonora alerta LLUVIAS torrenciales por 'Raymond'; Durazo confirma saldo blanco

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil y en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno, mantiene acciones preventivas ante los efectos del ciclón tropical 'Raymond'. De acuerdo con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, hasta el momento se han registrado únicamente daños menores, los cuales han sido atendidos oportunamente, y se mantiene saldo blanco en toda la entidad.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que se han recibido 70 reportes, los cuales han sido gestionados por el Comité Operativo de Emergencias en conjunto con los cuerpos de seguridad y rescate: "Hasta el momento solo se han reportado daños menores, los cuales han sido atendidos oportunamente", dijo el mandatario estatal mediante X (antes Twitter).

Las autoridades se han movilizado tras los 70 reportes.

Se mantiene saldo blanco, con 70 reportes atendidos gracias al trabajo coordinado del Comité Operativo de Emergencias", puntualizó Durazo Montaño.

En tanto, el Gobierno de Sonora, mediante un comunicado oficial, expresó que, desde la identificación del fenómeno meteorológico, se han realizado labores de monitoreo, difusión de información y coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de la población. Entre las medidas adoptadas se redujo la movilidad en carreteras y se suspendieron diversos eventos públicos, lo que permitió disminuir riesgos de accidentes y proteger a la ciudadanía.

Asimismo, gobiernos municipales ya realizan trabajos de desazolve y limpieza de ríos, arroyos y canales, evitando que se presentaran inundaciones mayores.

Los reportes atendidos incluyen vehículos varados, inundaciones menores, encharcamientos, cortes de energía, colapsos de drenaje, caída de árboles y cierre de carreteras. También se registraron dos reportes de caída de rocas en carreteras estatales. Además, se ha trasladado preventivamente a 16 personas a refugios temporales:

15 en Empalme

Una en Guaymas

A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado lesionados graves (salvo el menor que cayó en una coladera).

Alerta por lluvias en Sonora

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias continuarán este domingo en gran parte del estado, con acumulados que podrían alcanzar hasta 150 milímetros (mm). Para la tarde, se esperan precipitaciones de diversa intensidad en municipios del centro, sur y oriente, mientras que en el extremo noroeste del estado las lluvias serán menores.

En Sonora se registran lluvias importantes derivadas del paso del ciclón Raymond.

Se mantiene saldo blanco, con 70 reportes atendidos gracias al trabajo coordinado del Comité… pic.twitter.com/RPeUFXTAB9 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 12, 2025

Para el lunes 13 de octubre de 2025, se prevé una disminución significativa de las precipitaciones, por lo que hasta el momento no se considera necesaria la suspensión de actividades escolares.

El viento soplará con dirección variable, y se prevén ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora en zonas costeras, así como oleaje elevado en el Golfo de California, por lo que se recomienda no ingresar al mar y seguir las indicaciones de la Capitanía de Puerto. La población también debe evitar cruzar ríos o arroyos, mantener limpios los desagües, no tirar basura en las calles y resguardarse en un lugar seguro durante tormentas. En caso de emergencia, se recomienda comunicarse de inmediato a la línea 911.

