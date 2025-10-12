No cancelan clases en Sonora; tormenta tropical 'Raymond' se disipará durante las próximas horas

Hermosillo, Sonora.- El efecto de la tormenta tropical 'Raymond' en Sonora se disipará durante las próximas horas, por lo cual el Gobierno de Sonora confirmó que no suspenderá las clases este lunes 13 de octubre. También se informó que durante el paso de este fenómeno meteorológico ha dejado saldo blanco en todo el estado.

Cabe señalar que desde un principio, las autoridades habían dicho que el suspender clases se evaluaría conforme al desarrollo de la tormenta y es por esto que este domingo 12 de octubre de 2025 se determinó que no sería necesaria la suspensión de clases.

La última vez que se suspendieron clases en Sonora fue a causa del huracán 'Lorena', cuando en los 72 municipios se optó porque los menores se quedaran resguardados en sus hogares. Sin embargo, mañana lunes 13 de octubre de 2025, sí se tendrán clases en los horarios normales de cada nivel educativo.

#Sonora | Clima: Remanentes de 'Raymond' provocarán LLUVIAS FUERTES en #CiudadObregón HOY en la NOCHE ??uD83CuDF27???https://t.co/dJhr1caYAJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 13, 2025

Gobierno implementa medidas

En total, el Gobierno de Sonora, por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo, desplegó seis mil 280 integrantes de bomberos, rescatistas, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, que participaron en los operativos para garantizar la seguridad de la población ante la cercanía del ciclón tropical.

Se atendieron más de 105 reportes durante el fin de semana y se registró más de 100 milímetros por las precipitaciones. Los reportes ocurrieron en Guaymas, Hermosillo, Empalme, San Miguel de Horcasitas, Arizpe, Nogales, San Javier, Cajeme, Huatabampo, Ures, Nacozari, Villa Hidalgo, Cananea, Caborca, Bacanora, Tepache, Suaqui y Tecoripa.

Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil, destacó el gran trabajo coordinado con Gobiernos Municipales, Unidades Municipales de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Policía Estatal, Ejército Mexicano, Marina de México, Guardia Nacional, Policías Municipales, así como diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno, para lograr una rápida atención a los reportes y para realizar acciones preventivas que resultaron satisfactorias.

En cuanto a personas llevadas a refugios temporales, hasta el momento son 60 las que requirieron de ese apoyo de manera preventiva en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Etchojoa, Caborca, Navojoa y Cajeme.

Gracias al trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno y a las acciones preventivas implementadas, Sonora mantiene saldo blanco tras el paso del ciclón tropical Raymond.



Durante el fin de semana se atendieron de manera preliminar 105 reportes, y participaron más de 6,200… pic.twitter.com/Nokx0KHgVY — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui