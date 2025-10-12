Tormenta 'Raymond' en Sonora: Lluvias dejan diversos daños en colonias de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En Hermosillo, las fuertes lluvias del sábado en la noche dejaron daños en diferentes colonias de la ciudad, como la caída de árboles, desagües tapados por el acumulo de basura e inundaciones en casas. La Unidad Municipal de Protección Civil dio a conocer que, pese a los fuertes vientos y lluvias, no se tuvo reporte de personas lesionadas o pérdida de vidas, solo daños materiales en viviendas e infraestructura pública.

Desde el sábado en la mañana, se habilitaron diferentes albergues en los centros Hábitat para el refugio de personas vulnerables, en situación de calle o que corrían riesgo por el desborde de arroyos y canales en la ciudad. Las colonias de mayor afectación fueron las del norte de la ciudad, donde se reportaron inundaciones en diferentes domicilios, debido a la intensa lluvia que duró horas y parte de la madrugada para amanecer domingo.

El secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Eduardo Alejo Acuña Padilla, informó que el Gobierno de Hermosillo mantiene activa la atención y prevención ante las lluvias ocasionadas por la depresión tropical 'Raymond', que el sábado dejó precipitaciones de hasta 56 milímetros en algunos puntos de la ciudad.

Acuña Padilla destacó que, gracias al trabajo coordinado entre Protección Civil, Servicios Públicos Municipales, Bomberos, Policía Municipal, Dirección de Infraestructura, Inspección y Vigilancia, Salud Municipal, Agua de Hermosillo, entre otras, fue posible hacer una labor preventiva, ya que en los días previos se realizaron acciones de limpieza de canales y arroyos, que permitió que el agua fluyera correctamente durante la tormenta, lo que dio resultados favorables para evitar accidentes.

"Estuvimos monitoreando 11 canales en distintos puntos de la ciudad, todos funcionando, algunos al 100 por ciento de su capacidad, sin registrar desbordamientos. Esto demuestra que las medidas preventivas funcionaron y ayudaron a evitar mayores riesgos para la población", explicó.

#Sonora | Clima: Remanentes de 'Raymond' provocarán LLUVIAS FUERTES en #CiudadObregón HOY en la NOCHE ??uD83CuDF27???https://t.co/dJhr1caYAJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui