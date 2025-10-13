Alerta de desaparición: Piden ayuda para localizar a Nicol Guadalupe, de 14 años, en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora está pidiendo la ayuda de toda la ciudadanía para localizar a la joven Nicol Guadalupe Falques García, de 14 años, que desapareció en días pasados en la capital de Sonora, Hermosillo. Ante esto, se ha emitido una ficha para su pronta localización.

La joven fue vista por última vez el pasado 10 de octubre de 2025 en la colonia Las Minitas de Hermosillo. La ficha de búsqueda señala que como señas particulares tiene un piercing en la nariz del lado izquierdo y lunares pequeños en el rostro cerca de la nariz. Tiene el cabello corto, ondulado, de color castaño claro. Otras señas son sus labios delgados y sus ojos cafés medianos. La joven es de complexión delgada, mide 1.50 metros y pesa 45 kilos, aproximadamente. Además, se indica que es de nacionalidad mexicana y su fecha de nacimiento es el 20 de octubre.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a NICOL GUADALUPE FALQUES GARCIA.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Hermosillo pic.twitter.com/YnjjBLEKTg — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) October 13, 2025

Las autoridades no han dado más información respecto a Nicol Guadalupe Falques García, pero invitan a la población que tenga información de la joven a comunicarse al número 6622297369 para compartir datos que puedan ayudar a su pronto localización. Información extraoficial señala que la última comunicación que se tuvo con la joven fue el día 10 de octubre después de las 17:00 horas, cuando habló con una amiga. En redes sociales, sus familiares han externado su preocupación por la integridad de la joven y piden a la población ayudar para encontrar a Nicol Guadalupe.

Desaparece Janneth Coronado Rivera

También se lanzó la ficha de búsqueda de Janneth Coronado Rivera, de 15 años de edad, que desapareció el pasado 5 de octubre de 2025 en la colonia Carmen Serdán de Hermosillo. Como señas particulares, la Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora informa que tiene una mancha de color café en la nariz. Es piel morena clara con ojos de color café medianos. Tiene una complexión delgada, con una estatura de 1.50 metros y un peso aproximado de 60 kilos. Al igual que con Nicol Guadalupe Falques García, la dependencia invita a la ciudadanía a comunicarse al 6622297369 para compartir cualquier información que pueda servir para dar con su paradero.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a ANGELA JANNETH CORONADO RIVERA.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Hermosillo pic.twitter.com/iWEHiMjzSR — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) October 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui